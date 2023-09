Ryder Cup: la nouvelle sensation du golf vient de Suède et s'appelle Aberg

A seulement 23 ans, Ludvig Aberg a déjà marqué la longue histoire de la Ryder Cup, dont l'édition 2023 débute vendredi près de Rome: le Suédois va disputer l'épreuve mythique de golf quelques semaines seulement après être passé professionnel, une précocité jamais vue jusque-là.

Il n'a pas encore disputé de tournoi du Grand Chelem et pointe au 80e rang mondial, mais Aberg est peut-être le joueur le plus attendu parmi les vingt-quatre qui participent à la 44e édition de la Ryder Cup sur le parcours du Marco Simone Golf and Country Club.