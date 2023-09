Ryder Cup: l'Europe accroît son avance

Cette 44e édition tourne à la correction pour les Etats-Unis, tenants du titre, qui espèrent s'imposer sur le sol européen pour la première fois depuis 1993.

La journée de samedi a débuté par une démonstration du Norvégien Viktor Hovland et du Suédois Ludvig Aberg qui ont signé la plus large victoire de l'histoire de la Ryder Cup, face aux Américains Scottie Scheffler et Brooks Koepka, respectivement N.1 mondial et vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem.

Hovland, 26 ans, et Aberg, 23 ans, se sont imposés 9 & 7, c'est-à-dire qu'ils menaient de neuf trous ou points alors qu'il restait sept trous à disputer. Leur partie s'est donc arrêtée après le trou N.11.