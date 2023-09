Ryder Cup: l'Europe garde les États-Unis à distance

L'Europe a enfoncé le clou lors de la 2e journée de la Ryder Cup samedi à Rome et n'a plus besoin que de quatre points pour remporter la plus prestigieuse des épreuves de golf, mais les États-Unis n'ont peut-être pas dit leur dernier mot.

À l'inverse, si les Américains veulent conserver le trophée et signer leur première victoire sur le sol européen depuis 1993, ils doivent réaliser un exploit retentissant et faire un quasi sans-faute dans les simples.

- "C'était exagéré" -

Tout un symbole, le N.1 mondial Scottie Scheffler a fini en larmes après sa déroute, associé à Brooks Koepka, vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, face à deux prodiges scandinaves.

Le Norvégien Viktor Hovland et le Suédois Ludvig Aberg, respectivement 26 et 23 ans, les ont essorés et ont signé la plus large victoire de l'histoire de la Ryder Cup avec un score de 9 & 7.

Mais Hovland et Aberg, qui ont signé l'une des trois victoires européennes de la matinée, ont déchanté dans l'après-midi, à l'image de tous leurs partenaires.

Ils se sont lourdement inclinés face à Sam Burns et Collin Morikawa (4 & 3), dans l'une des trois défaites européennes de l'après-midi.

La victoire dans la dernière partie de Patrick Cantlay et Wyndham Clark face à Matthew Fitzpatrick et Rory McIlroy (1 up) permet aux États-Unis de garder espoir.

Dans une ambiance survoltée, avec des milliers de spectateurs massés autour du trou N.18 où s'est décidée cette partie, la Ryder Cup a connu l'un de ces incidents qui font sa légende lorsque le caddy de Cantlay a provoqué le public européen et a ensuite perturbé McIlroy qui devait encore putter et pouvait arracher le nul.

"C'était exagéré", a regretté Luke Donald qui a toutefois félicité les Américains pour cette ultime victoire de l'espoir qui pourrait peser lourd.

"C'est la lumière au bout du tunnel, peut-être que cette victoire va nous permettre de nous relancer et de réussir quelque chose de grand dimanche", a espéré Cantlay.

"On est dos au mur, mais cette équipe est formée de bons joueurs, on va tout donner et se battre comme des damnés", a renchéri Brian Harman.