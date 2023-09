Ryder Cup: l'Europe prend un départ tonitruant et mène 4 à 0

L'Espagnol Jon Rahm et l'Anglais Tyrrell Hatton ont offert à l'Europe le premier point sous les acclamations de milliers de supporters, face aux Américains Scottie Scheffler et Sam Burns, sur le score sans appel de 4 & 3.

L'Europe mène 4 à 0 après avoir remporté, pour la première dans l'histoire de la compétition, les quatre premières parties au programme de la 44e édition de la Ryder Cup, épreuve-phare bisannuelle de golf opposant les meilleurs joueurs américains et européens, vendredi près de Rome.

Ils ont été imités par le Suédois Ludvig Aberg, passé pro il y a seulement trois mois et déjà 80e mondial, et du Norvégien Viktor Hovland, qui se sont imposés sur le même score face à Max Homa et Brian Harman.

Ce sont ensuite l'Irlandais Shane Lowry et l'Autrichien Sepp Straka qui ont pris le meilleurs sur Rickie Fowler Collin Morikawa (2 & 1).

La dernière partie, la plus disputée, est revenue au Nord-Irlandais Rory McIlroy et à l'Anglais Tommy Fleetwood, vainqueurs 2 & 1 de Xander Schauffele et de Patrick Cantlay.