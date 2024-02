Ryheul, seule Belge au 3e tour vendredi à Paris : "Je ne vais pas baisser les bras"

"Je garde un sentiment double de cette compétition », a confié Amber Ryheul au terme de sa journée. "Exemptée du premier tour, je remporte mon premier combat de manière fluide contre l'Argentine Fiora avant de perdre une nouvelle fois contre Giles. C'est le top mondial et elle est très forte, mais je n'aurais pas dû m'incliner aussi rapidement (ippon après 1 minute et 2 secondes de combat, ndlr). Cela ne pourrait pas arriver. Je sais qu'elle est très vive, mais je me fais malgré tout à nouveau piéger. Il n'empêche, les sensations étaient bien meilleures ici à Paris qu'au Portugal (lors d'un Grand Prix) la semaine dernière. Il n'est toutefois pas question de se lamenter. Il faut continuer à travailler, car l'année sera intense et éprouvante. Je ne vais pas baisser les bras, remettre mon ouvrage sur le métier et faire le maximum."

En -60 kg, Jorre Verstraeten (IJF 12) a débuté par une victoire sur ippon contre l'Indien Vijay Kumar Yadav (IJF 80). Le Louvaniste, 26 ans, n'a cependant pas pu enchaîner, s'inclinant sur ippon au deuxième tour contre l'Ukrainien Dilshot Khalmatov (IJF 10).