Sacramento fait tomber le champion en titre Denver, Philly à nouveau battu par Atlanta

Les Sacramento Kings ont remporté une victoire marquante (135-106) face aux champions en titre, les Denver Nuggets, en NBA, la ligue nord-américaine de basket. Domantas Sabonis a signé un triple-double (17 points, 17 rebonds, 10 assists) pour mener son équipe à la victoire tandis que Nikola Jokic n'a pas réussi à sonner la révolte malgré 23 points, 8 rebonds et 7 passes, vendredi.

Les Kings montrent ainsi leur intention de se qualifier directement pour les playoffs, dans le top-6, et d'éviter ainsi les play-in réservés aux équipes situées entre la 7e et la 10e place. Avec 30 victoires pour 21 défaites, les Kings sont 6e à l'Ouest avec une défaite de moins que les New Orleans Pelicans. Denver (36v-17d) demeure confortablement installée à la 4e place, loin devant les Suns (31v-21d).

Pour les Lakers, la quête d'une qualification directe pour les playoffs se poursuit. LeBron James (21 points, 14 assists) et les siens se sont imposés contre les Pelicans (139-122) et occupent la 9e place de l'Ouest avec 28 victoires pour 26 défaites.