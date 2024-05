Saison terminée pour Alisée Pisane, opérée de la cheville

La saison d'Alisée Pisane est terminée. La nageuse de Villers-le-Bouillet a indiqué lundi via son compte Instagram qu'elle avait dû être opérée de la cheville. Un passage sur le billard qui la pousse à mettre un terme à sa saison. Elle ne pourra donc se rendre à l'Euro de Belgrade en juin, où elle aurait pu décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris.

"Fin de saison pour moi. Parfois les planètes refusent de s'aligner", écrit Alisée Pisane. "Mon entorse avec laquelle j'ai nagé pendant les championnats de Belgique est finalement plus grave… ligament déchiré, opération nécessaire… L'opération s'est bien passée, maintenant place à du repos, revalidation, et examens de droit. Je retiendrais quand même ma 4e place du championnat d'Europe de décembre cette saison. Je reviendrai plus forte la saison prochaine", ajoute la nageuse de 21 ans, qui donne rendez-vous aux JO de Los Angeles en 2028.

Alisée Pisane était qualifiée sur 800 m nage libre, 1500 m nage libre à l'Euro de natation, qui se tiendra du 10 au 23 juin à Belgrade.