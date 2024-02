Saison terminée pour Sofia Goggia, victime d'une fracture du tibia

L'Italienne Sofia Goggia souffre d'une fracture du tibia et doit mettre un terme à sa saison de ski alpin, a annoncé lundi la fédération italienne des sports d'hiver (FISI).

Goggia, 31 ans, a chuté durant l'entraînement lundi matin en enfourchant sa jambe droite dans une porte lors d'un virage à droite. Les examens ont révélé "une fracture du tibia et de la malléole tibiale de la jambe droite", qui nécessite une opération. Celle-ci est déjà programmée dans l'après-midi, a précisé la FISI. "L'hiver 2023/24 de la Bergamasque s'achève donc avec deux victoires et six podiums au total", a indiqué la fédération.

Championne olympique 2018 et vice-championne olympique 2018 de descente, Goggia, qui compte à son palmarès 24 victoires sur le circuit mondial, occupe la 5e place du classement général de la Coupe du monde.