Sam De Visser en bronze sur 400m libre, pour une troisième médaille belge

De Visser a terminé troisième de sa course en 4:19.50. Le Français Ugo Didier s'est imposé en 4:16.94 devant l'Espagnol Jacobo Garrido Brun (4:17.79).

De Visser décroche sa première médaille dans un grand championnat. "Je m'entraine très dur et c'est donc agréable de voir que le travail paye", a commenté le nageur dans un communiqué du Comité paralympique belge. "Le chrono n'était pas un objectif en soi, plutôt d'observer comment nageaient mes concurrents, mais je suis néanmoins content du temps que j'ai réalisé ici. Pour la suite, j'ai deux stages de prévus avant les Jeux et l'objectif sera de travailler sur mes temps et de continuer à m'améliorer, car la concurrence est très forte."