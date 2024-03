Sam Maes 16e du géant d'Aspen, le globe pour Marco Odermatt

Le skieur belge de 25 ans termine 16e avec un temps cumulé de 2:10.33, à 2.46 du vainqueur, Marco Odermatt. Le Suisse, 6e de la seconde manche à 0.50 de Haaser, s'impose avec 0.14 d'avance sur son compatriote Loïc Meillard et 0.81 sur le Norvégien Atle Lie McGrath.

A seulement 26 ans, Marco Odermatt affiche déjà le plus beau palmarès en activité du ski masculin, avec 36 succès en Coupe du monde, un troisième gros globe assuré dès le week-end dernier, et désormais le trophée de meilleur géantiste de la saison.

Déjà certain de remporter sa troisième Coupe du monde de ski d'affilée, Marco Odermatt s'est assuré vendredi le globe du géant, sa discipline favorite, dans laquelle il est invaincu cet hiver.

S'il remporte les trois derniers géants au programme d'ici la fin de saison, dont le second d'Aspen samedi, il pourra réaliser le grand chelem de la spécialité et rejoindre dans l'histoire du ski la légende suédoise Ingemar Stenmark, il y a 45 ans.

Avec désormais 12 succès cette saison, toutes disciplines confondues, il peut aussi améliorer le total de 13 victoires établi l'an dernier, et qu'il partage encore avec Ingemar Stenmark (1979), et les Autrichiens Hermann Maier (2001) et Marcel Hirscher (2018).