Sam Maes 22e de la première manche du slalom géant d'Adelboden, qualifié pour la seconde

Le leader de la Coupe du monde a dominé cette première manche pour devancer l'Autrichien Stefan Brennsteiner de plus d'une seconde (1.04) et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 1.15. seconde.

Le départ de cette première manche a été abaissé en raison d'un épais brouillard au sommet de la station suisse. Dans des conditions de visibilité réduites, Sam Maes a signé un chrono de 58.21 à 2 secondes et 6 dixièmes du Suisse Marco Odermatt.

Vainqueur des deux dernières éditions de l'épreuve, Marco Odermatt, numéro 1 mondial et double détenteur du gros globe de cristal, s'était élancé en troisième position sous un ciel blanchi par la neige, alors que la visibilité réduite avait poussé les organisateurs à renoncer à la première section de la piste pour attaquer directement par une partie plus plate, avant le mur final à plus de 60%.

Le Français Alexis Pinturault, triple vainqueur sur la Chuesnisbärgli (2017, deux fois en 2021), a lui renoncé en tout début de journée à prendre le départ pour rejoindre sa femme Romane, sur le point de donner naissance à leur premier enfant.