Sam Maes 22e du géant de Schladming, remporté par Marco Odermatt

Mal embarqué après une énorme faute en première manche, Odermatt a fini 11e de la 1e manche à 98 centièmes de l'Autrichien Manuel Feller, meilleur temps.Le Suisse, double vainqueur du gros globe et invaincu en géant depuis près d'un an, s'est montré le plus rapide dans la seconde manche, que Feller a terminée en 6e position à 1.03 d'Odermatt.

Marco Odermatt l'emporte finalement avec 5 centièmes d'avance sur Feller et 29 centièmes sur le Slovène Zan Kranjec.