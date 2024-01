Sam Maes qualifié pour la seconde manche du slalom de Wengen, Armand Marchant éliminé

Sam Maes s'est qualifié pour la seconde manche du slalom de Wengen, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, en prenant la 30e place de la première manche dimanche en Suisse. Armand Marchant n'a pas fini la course.

Maes a réalisé un chrono de 55.82 pour décrocher la 30e place de la première manche et se qualifier de justesse pour la seconde manche, réservée au top 30 et qui débutera à 13h30. L'Anversois a terminé à 2.15 secondes du Norvégien Atle Lie McGrath, auteur du meilleur temps en 53.67 devant son compatriote Henrik Kristoffersen, 2e en 54.03, et l'Autrichien Manuel Feller, 3e en 54.19.

Armand Marchant, pour sa part, n'a pas terminé la course après être parti à la faute à mi-parcours. C'est la troisième fois en quatre courses cette saison que le skieur de Thimister ne parvient pas à se hisser en seconde manche. Il avait terminé 18e à Madonna di Campiglio le 22 décembre dernier.