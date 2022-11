Sam Van Rossom blessé au genou et absent plusieurs mois

(Belga) Sam Van Rossom va être écarté des parquets pendant plusieurs mois en raison d'une blessure au genou, a indiqué son club de Valence samedi. Le basketteur belge de 36 ans, qui avait fait ses adieux à l'équipe nationale l'année dernière, va être opéré la semaine prochaine, lui qui a déjà été opéré plusieurs fois du genou.

"C'est un coup dur", déclare Van Rossom sur ses réseaux sociaux. "Mais en raison de la douleur, je ne peux pour l'instant plus être sur le terrain. Je vais travailler très dur pour revenir le plus vite possible". Cette blessure intervient alors que Sam Van Rossom était en forme. Mardi, il avait terminé meilleur marqueur de la rencontre d'Euroligue face au Real Madrid avec 17 points. Le Belge, qui tourne à une moyenne de 9 points par match en Euroligie, évolue à Valence depuis 2013. (Belga)