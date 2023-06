Sam Van Rossom revient à Ostende, mais pas chez les Belgian Lions

Sam Van Rossom, 37 ans, a signé un contrat d'un an avec Filou Oostende. Le club champion de Brelgique de basket a officialisé son arrivée lors d'une conférence de presse à la brasserie Kasteel Vanhonsebrouck, sponsor principal du club, mercredi à Ingelmunster.

Van Rossom a joué 15 ans à l'étranger: dix à Valence, trois à Saragosse en Espagne, et deux à Pesaro en Italie. Avec Valence, le Gantois a remporté le titre national espagnol et l'Eurocoupe à deux reprises, la deuxième coupe européenne la plus importante. La semaine dernière, il a fait des adieux mémorables à Valence. Le maillot numéro 9 avec lequel Van Rossom jouait a été définitivement retiré par le club valencien.

Le meneur de jeu est maintenant de retour là où tout a commencé pour Van Rossom en 2005 : Ostende. "Je suis très impatient et j'ai beaucoup d'ambition", a déclaré Sam Van Rossom à la presse. "Pour être clair, je ne reviens pas pour me la couler douce. Ce n'est absolument pas mon intention. J'arrive dans une équipe où les gens s'attendent à gagner. C'est agréable. C'est une pression positive".