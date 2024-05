Sami Chouchi éliminé d'entrée au Kazakhstan

Chouchi, 35e mondial, était exempté de premier tour et s'est incliné devant le judoka du Turkménistan Mamedaly Achyldyyev (IJF 73) aux shidos dans le 'golden score' dès son premier combat de la journée.

Vendredi, Mina Libeer avait été éliminée en huitièmes de finale en -57 kg et Loïs Petit a été sortie au deuxième tour en -48 kg. Gabriella Willems, en -70 kg, et Alessia Corrao, en -63 kg, ont toutes les deux été éliminées au premier tour samedi.

Le prochain rendez-vous important est prévu du 19 au 23 mai avec les championnats du monde à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis. Le classement olympique ensuite permettra de déterminer les qualifiés pour les Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, Mina Libeer est 23e dans sa catégorie et qualifié sur base d'un quota continental et Gabriella Willems 29e en -70 kg. Loïs Petit est de son côté 46e en -48kg et Alessia Corrao 70e en -63 kg. Sami Chouchi est 31e en -90 kg.

Il y aura 17 athlètes qualifiés par catégorie pour Paris, au regard du classement du 23 juin, plus l'un ou l'autre par continent pour arriver à 24.