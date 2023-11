Sami Chouchi: "Je suis passé à côté de mon Euro"

"Pour tout dire, je suis un peu dégoûté", a-t-il confié à Belga au terme de sa journée. "J'ai commis beaucoup d'erreurs sur ce dernier combat. Tactiquement, techniquement et physiquement. Du coup, je suis passé à côté de mon championnat d'Europe. Et je me suis pété le nez (sic) sur la dernière attaque. Je n'ai pas encore revu la vidéo de l'action, mais je pense que c'est moi qui ai mis mon nez dans sa tête. J'étais arrivé avec des ambitions saines, même si je n'avais pas pu faire beaucoup de judo ces derniers temps en raison d'une blessure (NdlR : au thorax, contractée à Bakou). Mais dans ma tête, j'étais présent. Pas d'excuse, même si j'aurais pu arriver dans de meilleures conditions".

Battu, Sami n'était toutefois pas abattu. Il garde le moral alors qu'il doit participer fin de la semaine prochaine au Perth Oceania Open, en Australie.