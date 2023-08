Sami Chouchi médaillé de bronze à Zagreb: "Je suis ravi que le travail ait payé"

"Je suis ravi que le travail ait payé", a-t-il confié à l'Agence BELGA après le podium. "Cela faisait huit semaines que je préparais la deuxième partie de la saison. J'avais fait de gros blocs, avec des stages en Espagne et aux Pays-Bas, et c'est vraiment satisfaisant que cela se soit matérialisé par un beau résultat. J'étais serein, concentré et j'ai pris mon pied lors de chaque combat. J'ai surtout été très malin avec mon kumikata. Et patient également, comme dans ce combat pour la médaille de bronze. J'aurais même pu faire mieux. Lors de ma défaite en quart de finale contre le Mongolien (Gantulga, ndlr), je mène le combat d'un waza-ari et je commets une erreur au niveau de mon placement. Il n'empêche, c'est rassurant, car il s'agit d'un judoka constant dans la catégorie."

Il s'agit du premier podium dans un tournoi IJF pour Sami Chouchi depuis son passage dans la catégorie des -90 kg en début d'année. "La médaille est cool, mais le gros objectif est dans un an. Il faut que je continue à grandir dans cette catégorie. Entre-temps, c'est bon pour le moral et pour le classement mondial. Mon prochain tournoi sera le Grand Chelem de Bakou, fin septembre. Ensuite, ce seront les championnats d'Europe. Pour être aux Jeux Olympiques à Paris, je pense qu'il faut figurer parmi les 32 meilleurs, mais je ne veux pas me qualifier par la petite porte."