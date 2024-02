Sandrine Tas: "Dans la vie , tu reçois des opportunités que tu dois saisir"

L'euphorie et la réflexion se mélangeaient chez Sandrine Tas à l'issue de sa première victoire internationale en patinage de vitesse. "Bien sûr que je suis heureuse. Dans la vie, tu reçois des opportunités. Tu dois les saisir. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui", a résumé l'Ostendaise de 28 ans après sa victoire dans le départ groupé de la manche de Coupe du monde de Québec.

Lorsqu'une échappée de sept patineuses s'est formée, Tas a su que quelque chose de spécial se passerait. "Nous voulions toutes travailler pour cela. Mais je me suis aussi assurée de conserver assez d'énergie pour le sprint."

La patineuse, qui faisait partie du top mondial en rollers, reconnait que les Canadiennes et les Néerlandaises sont meilleures dans cette discipline. "Mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent contrôler toutes les courses. Le Canada et les Pays-Bas avaient dans cette course leurs propres intérêts. Les Canadiennes devaient assurer la victoire en Coupe du monde de Valérie Maltais. Les Néerlandaises ne voulaient pas contribuer à ça."