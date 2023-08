Sans Thiam, la Belgique compte sur les Tornados et un exploit pour monter sur le podium

Quelles sont désormais les meilleures chances de médailles belges sur les rives du Danube en l'absence de la seule (double) championne du monde belge de l'histoire ? Les Tornados, le relais masculin du 4x400m, comptent deux médailles de bronze mondiales en plein air en 2019 et 2022. Et ils ne viseront rien de moins. Ils n'affichent que le 8e bilan des équipes présentes (si on additionne les chronos des membres de chaque équipe) et leur capitaine Kevin Borlée vit une saison difficile. Reste une confiance acquise sur les podiums de leur quatre dernières compétitions que ne manquera pas de rendre inébranlable leur coach Jacques Borlée.

Sur le plan individuel, Noor Vidts est a priori la mieux placée. L'heptathlonienne avait éclos en l'absence de Thiam en remportant le titre mondial du pentathlon (en salle) à Belgrade en 2022. Cinquième l'an dernier en Oregon et 4e à l'Euro de Munich, elle devrait profiter des absentes (la Polonaise Sulek en plus de Thiam) pour flirter avec le podium.