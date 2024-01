Saragosse, Villeneuve d'Ascq et Salamanque derniers qualifiés pour les quarts de finale

Salamanque et Antonia Delaere l'ont emporté (56-42) face aux Hongroises de Györ mardi pour le compte de la quatorzième et dernière journée de la phase de poules (B) de l'Euroligue féminine de basket, tandis que Villeneuve d'Ascq, avec Maxuella Lisowa et Bethy Mununga, en faisait autant face aux Polonaises de Polkowice (85-72). Ces deux succès ont mis fin au suspense et permettent aux deux clubs (22 points et 8 succès) de se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Bologne et Polkowice.