Sarah Cools et Lisa Van den Vonder perdent leur 3e match de poule mais se qualifient

Après avoir perdu leur 2e match le matin, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder (N.10) se sont inclinées dans leur 3e et dernier match de la poule G du championnat d'Europe de beachvolley féminin, mercredi soir à Apeldoorn aux Pays-Bas. Elles se sont cependant qualifiées pour la phase à élimination directe.

Nos représentantes ont été battues 2 sets à 0 (21-13 et 21-18) en 39 minutes par Suissesses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré (N.7), récentes 5e des Jeux Olympiques de Paris. Celles-ci ont remporté leurs trois rencontres et terminé premières.

Elles seront opposées aux Allemandes Hanne-Marie Schneider et Margareta Kozuch (N.22), 2e de la poule B, jeudi à 17h00. Les lauréates seront qualifiées pour les huitièmes de finale.

Mardi, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder avaient battu les Autrichiennes Lena Plesiutschnig et Katharina Schützenhöfer (N.23) 21-13 et 21-16.

Mercredi, elles se sont inclinées face aux Ukrainiennes Valentyna Davidova et Anhelina Khmil, 26e tête de série, 21-15, 21-14.

Ces dernières ayant été battues par les Autrichiennes, derrière les Suissesses, les trois autres équipes ont terminé avec une victoire et deux défaites. À la moyenne de points, les Autrichiennes terminent 2e (0.967) devant les Belges (0.902) et les Ukrainiennes (0.841) 4e du groupe et éliminées.

Les trois meilleures équipes de chacun des huit groupes de quatre se qualifient pour la phase à élimination directe. Les vainqueurs de groupe sont directement versés en huitièmes de finale, tandis que les deux autres qualifiés doivent disputer un tour supplémentaire ce jeudi.