Sarah Cools et Lisa Van den Vonder s'inclinent dans leur deuxième match face à l'Ukraine

Sarah Cools et Lisa Van den Vonder ont perdu leur deuxième match à l'Euro de beach-volley féminin disputé aux Pays-Bas, mardi. Les volleyeuses belges, tête de série N.10, ont été battues par les Ukrainiennes Valentyna Davidova et Anhelina Khmil, 26e tête de série, en deux sets 21-15, 21-14 sur la Marktplein d'Appeldoorn après 35 minutes de jeu.

Le troisième et dernier match dans la poule G est prévu à 21h15 face aux Suissesses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré (N.7), qui ont pris le meilleur sur les Ukrainiennes dans leur premier match. Böbner et Vergé-Dépré ont représenté la Suisse aux Jeux Olympiques de Paris 2024, finissant 5e.

Mardi, Sarah Cools et Lisa Van den Vonder avaient battu les Autrichiennes Lena Plesiutschnig et Katharina Schützenhöfer (N.23) en deux sets (21-13, 21-16) et 18 minutes.