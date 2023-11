Sasja domine Kraainem, Houthalen dispose d'Atomix

Au terme des deux tiers de la compétition régulière, les semaines se suivent et se ressemblent en Nationale 1 de handball. Le leader Sasja sest imposé 25-16 face à Kraainem samedi mais a dû attendre le quatrième quart d'heure pour assommer les visiteurs tandis qu'Houthalen, en regain de forme, a pris le dessus sur Atomix 38-25.

Tournai sort victorieux, sur le fil 31-32 de son plus long déplacement du championnat à Eynatten. Lebbeke renoue avec la victoire 30-26 face à Hubo Handball.

Sasja est en tête avec 22 points devant Houthalen (18 pts), Kraainem et Tournai (14 pts), Hubo (11 pts), Courtrai (10 pts), Lebbeke (9 pts), Eynatten et Atomix (8 ptys) et Gand (4 pts).