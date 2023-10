Sasja en tête devant Kraainem et Houthalen à la fin du premier tour

Gand, qui recevait Hubo, n'a pu éviter la défaite 21-26. Lebbeke et Courtrai ne jouent pas ce weekend.

Sasja est premier au classement avec 16 points devant Kraainem et Houthalen qui en comptent 12. Quatrième, Hubo Handball compte 9 points, la cinquième place est occupée ex-aequo par Tournai, Eynatten et Courtrai avec 8 points, devant Lebbeke qui totalise 7 unités. Atomix et Gand clôturent le classement avec 4 points.