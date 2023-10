Sasja étrille Houthalen dans le duel au sommet de la 6e journée

C'est du côté de Haacht que la surprise est venue: Atomix l'a emporté contre Tournai (30-29) grâce à un but d'Almeida à la dernière seconde, alors que les visiteurs avaient 4 unités d'avance à la 56e minute. Un match d'une rare intensité émaillé par de nombreux incidents a vu chaque équipe prendre une partie de la rencontre pour son compte, le dernier mot revenant aux visités.

Hubo Handbal a vaincu Courtrai 33-30 et Kraainem s'est imposé 38-31 contre Eynatten. Lebbeke a renvoyé Gand à domicile sur le score sec de 36-26.

Au classement, Sasja (11 points) devance Houthalen (8 points). Kraainem, Courtrai, Eynatten-Raeren et Tournai complètent le tableau provisoire des playoffs, tous à égalité avec 6 points. Après six rencontres, ce sont Lebbeke (5 points) puis Gand, Haacht et le Hubo Handbal (4 points chacun) qui occupent les quatre dernières places.

Le classement serré montre à quel point les places pour les playoffs seront chères. Les six premiers classés au terme de la phase classique du championnat accèderont à ce mini championnat pour l'attribution du titre.