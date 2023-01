Scandale en UFC: le patron se fait surprendre en train de frapper sa femme en boîte de nuit (vidéo)

Dana White est dans la tourmente ! Le grand patron de l'UFC a été repéré lors d'une soirée de Nouvel an au Mexique, à laquelle il a participé avec sa compagne. Le couple a été filmé en pleine altercation. White a reçu une gifle avant de répondre, levant ainsi la main sur sa femme et provoquant un tollé dans le monde des sports de combat.

Interrogé par TMZ, Dana White a répondu et présenté ses excuses dans la foulée. "Je suis l'un de ceux qui disent qu'il n'y a jamais, jamais, une excuse pour qu'un homme lève ses mains sur une femme et maintenant je suis ici pour en parler. Les gens vont avoir leur avis sur la question et ils auront raison, surtout dans mon cas. On ne lève pas les mains sur une femme, jamais", a-t-il déclaré.

Pour expliquer ce geste, il a cependant évoqué l'alcoolémie des deux parties. "Dana et moi sommes mariés depuis presque 30 ans. Dire que cela ne lui ressemble pas est un euphémisme, rien de tel n'est jamais arrivé auparavant. Malheureusement, nous avions tous les deux trop bu le soir du Nouvel An et les choses ont échappé à tout contrôle, des deux côtés. Nous en avons parlé en famille et nous nous sommes excusés mutuellement. J'espère simplement que les gens respecteront notre vie privée pour le bien de nos enfants", a-t-il détaillé.