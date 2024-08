Schelstraete éliminé du tournoi de boxe: "L'adversaire était tout simplement meilleur"

Schelstraete a un adversaire de taille. L'Espagnol d'origine cubaine est déjà monté sur le podium des Championnats du monde et d'Europe chez les poids lourds et est considéré à Paris comme l'un des favoris en -92 kg. Les cinq juges ont attribué la victoire sur les marques suivantes: 30-27, 29-28, 29-28, 30-27 et 30-27.

"Je peux accepter ce résultat. Nous avons tous deux porté des coups puissants, mais le meilleur a gagné aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Le score du jury est correct", a déclaré Schelstraete, qualifiant son adversaire de "l'un des meilleurs boxeurs de notre génération". "Il a déjà participé à des Jeux (Tokyo et désormais Paris) et il sera médaillé. C'est un honneur de pouvoir boxer contre lui."