Schio, avec Kim Mestdagh, rejoint le 'Final Four'

Schio, avec Kim Mestdagh, s'est qualifié pour le 'Final Four' de l'Euroligue féminine de basket. Mercredi, les championnes d'Italie ont battu Valence 62-53 dans le troisième match en quarts de finale.

Schio s'est porté aux commandes en début de match (21-20 à la fin du premier quart-temps) et a creusé l'écart avant la pause (39-31). Les Espagnoles sont revenues à 3 points dans le troisième quart (48-45). Schio a tenu bon et a repris le large dans les dix dernières minutes.

Mestdagh a joué 17:30, terminant avec 3 points, 4 rebonds et 1 passe. Astou Ndour, côté italien, et Raquel Carrera, côté espagnol, ont été les deux joueuses les plus prolifiques de la partie avec 17 points chacune.

Plus tôt dans la journée, dans les autres matchs N.3 au programme, Mersin s'était qualifié en battant Bourges 91-63 et l'USK Prague en avait fait de même avec une victoire 74-66 sur Salamanque.

Fenerbahçe, où évolue Emma Meesseman avait déjà assuré sa place dans le dernier carré en battant deux fois Sopron.