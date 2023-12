Scottie Scheffler seul en tête du Hero World Challenge, Tiger Woods toujours sous le par

Sans faute jusqu'à son unique bogey au 18, Scheffler a signé deux eagles et quatre birdies pour s'octroyer seul la place de leader. Son concurrent et compatriote Jordan Spieth a reculé au 4e rang après une journée en 71 (-1). C'est l'Anglais Matt Fitzpatrick (-13) qui est 2e à 3 coups du leader, tandis que Justin Thomas (-11) est 3e, 2 coups plus loin.

Tiger Woods a quant à lui connu une journée mitigée, bien qu'il ait à nouveau fini sous le par comme la veille. La légende de 47 ans a rendu une carte de 71 avec cinq birdies contre quatre bogeys, et il est désormais de retour dans le par, au total, 16e au classement. Il avait inscrit 75 et 70 coups lors des deux premiers tours.