Sebastian Coe craint que la famille de l'athlétisme ne puisse s'offrir les JO de Paris

"Il s'agira des prix les plus élevés que nous ayons connus aux Jeux Olympiques dans un stade d'athlétisme", a déclaré celui qui fut le patron des JO de Londres en 2012. "Nous avons demandé un équilibre. L'élément le plus important ici est que vous voulez des fans dans le stade, mais à des prix abordables. Je connais le défi que représente un budget, 25 % de notre budget à Londres (aux JO) était consacré aux billets".

"Notre stratégie en matière de billetterie a été élaborée trois ans avant les Jeux. Nous en savions plus sur nos fans à la fin de cette période. Nous avions quelques billets coûteux, mais nous avions aussi beaucoup de billets à des prix abordables. Ce sont des équilibres difficiles à trouver pour tout comité d'organisation, mais si je porte ma casquette de World Athletics, je ne veux pas que les fans soient exclus du stade pour des raisons financières, et je ne veux certainement pas que les athlètes et leurs familles soient exclus du stade pour des raisons financières. Si vous regardez la carrière d'un athlète, il y a très peu d'athlètes qui peuvent s'asseoir et dire qu'ils ont reçu financièrement en sponsoring plus que ce que leur famille a dépensé".