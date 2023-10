Sécurité au Mondial de rugby: mission accomplie, cap sur les JO-2024

A neuf mois des JO-2024 à Paris, c'est un soulagement pour l'Etat et les organisateurs au lendemain de la finale du Mondial de rugby au Stade de France: tout s'est passé sans encombres et ce dans un contexte accru de risque terroriste.

Les deux mois de compétition -- aussi traversés par une visite papale et une visite royale avec Charles III, se sont déroulés sans accroc. "On a rassuré, on s'est affûté, on a au total un dispositif sur le plan de la sécurité qui a été extrêmement robuste en dépit d'un contexte particulièrement exigeant", s'est félicité dès vendredi soir la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra sur FranceInfo.