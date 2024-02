Seizième Coupe pour Roulers, vainqueur face à Menin

La seconde manche, elle, était plus disputée, même si Roulers avait la main sur la rencontre et s'offrait même une balle de match. Menin ne s'avouait pas vaincu et pouvait compter sur Marin Dukic pour sortir de l'ornière et l'emporter au forceps pour relancer le suspense (27-25).

Mais à Roulers, l'équipe n'a jamais douté pouvant notamment compter sur des excellents Simon Plaskie et Seppe Rotty pour mettre la main sur les deux sets suivants (16/25, 12/25), sans trop forcer. Et, du coup, remporter une seizième Coupe de Belgique, soit le record absolu en Belgique. Maaseik suit avec 14 trophées.

Le Sportpaleis accueillera la finale dames entre Charleroi et Asterix Beveren samedi soir (19h).