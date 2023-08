Sennah Vanhoeijen 10e de l'heptathlon, Régis Thibert, malade, forfait sur 1500 m

Régis Thibert ne participera pas à la finale du 1500 mètres mercredi matin. Il s'est réveillé mardi avec 39 degrés de fièvre. Thibert était un outsider pour une médaille.

"Mon corps est incapable de bouger" a écrit dans Sudinfo l'intéressé qui est correspondant sportif à la Meuse Verviers. "Il n'y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Rien ne peut l'expliquer. Tant de sacrifices, de douleur pour cet événement, pour l'objectif que je vise depuis 1 an. Le médecin me regarde et j'ai compris : pas de finale sur 1500m ce mercredi et très peu de chance de me voir sur 5.000m".