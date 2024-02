Seppe Rotty, meilleur joueur de la finale : "C'est toujours un moment spécial"

À l'occasion de la finale de Coupe de Belgique de volley-ball masculine, Roulers a écarté Menin (3-1) et a pu compter sur un excellent Seppe Rotty, notamment dans les 3e et 4e sets.

Du haut de ses 22 ans, le jeune opposite Seppe Rotty aura marqué cette finale de son empreinte avec 18 points inscrits, dont la majorité dans les deux derniers sets. Un impact important sur le jeu roularien pour celui qui n'a décroché, ce samedi après-midi, que sa deuxième Coupe. "Et c'est forcément très spécial", souriait Rotty. "Nous sommes parvenus à faire ce que tout le monde attendait de nous. Car nous étions les favoris."

Un statut de favori assumé et qui a quelque peu été mis en danger lors de la deuxième manche. "Nous avons un peu douté, c'est vrai, mais nous avions su reprendre le contrôle sur le match. Menin jouait mieux dans cette seconde manche et nous posait quelques problèmes. Nous avons malgré tout su nous reprendre et contrôler la fin de rencontre, remettant les points sur les 'i'. Ma performance? Je suis content, mais c'est en équipe que nous nous sommes battus."