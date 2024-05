Septième défaite de rang pour Julie Vanloo et les Washington Mystics

Les Washington Mystics de Julie Vanloo n'ont pas fait le poids face à Atlanta Dream (67-73) en WNBA, le championnat féminin de basketball aux Etats-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi. Avec cette septième défaite consécutive, Washington reste dernier de la Conférence Est et n'a toujours pas signé la moindre victoire cette saison.

Les Mystics ont pourtant mené au score après les deux premiers quart-temps avant de voir le marquoir afficher 54-54 au bout du troisième. Le dernier quart-temps aura été fatal à Washington avec un 19-13 pour Atlanta. Dans cette défaite, Vanloo a signé trois points, un rebond et cinq passes en un peu moins de quatre minutes de jeu.

Dans les autres rencontres de la nuit, New York Liberty a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant face au Phoenix Mercury (81-78) avec une performance XXL de Sabrina Ionescu qui plante 22 points avec six rebonds et neuf passes.