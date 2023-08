Serbie, Porto Rico, Slovénie, Géorgie, Grèce et Brésil complètent le tableau du 2e tour

La Serbie, Porto Rico, la Grèce, la Slovénie, la Géorgie et le Brésil se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe du monde de basket (messieurs), organisée en Indonésie, au Japon et aux Philippines, mercredi, après la troisième et dernière journée du premier tour. De leur côté, les Etats-Unis et l'Espagne, déjà qualifiés, ont terminé cette première phase invaincus.

Au premier tour, les 32 qualifiés étaient répartis en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule passent au deuxième tour, où quatre nouveaux groupes seront formés en croisant deux poules (A et B, C et D, E et F, G et H). Les points obtenus au premier tour sont conservés. Les autres équipes disputeront les matchs de classement.