Ses poursuivants accrochés, le Léopold accentue son avance en tête

Le Léopold reste invaincu et solide leader après son succès 6-1 sur les promus du Victory, dimanche, à l'occasion de la 5e journée de l'ION Hockey League, le championnat de Division Honneur messieurs.

Ses 4 plus proches poursuivants, pointés à 3 unités à l'entame de l'après-midi, ont tous perdus des plumes. Seule la Gantoise reste à 4 points à la suite de sa convaincante victoire 4-1 sur le Dragons.

Le Léopold n'a jamais été mis en difficulté à l'avenue Dupuich, menant 4-0 à la mi-temps face au Victory (Tom Boon 2x, Louis de Backer et Gaspard Baumgarten). Les Anversois eurent beau réduire la marque en fin de 3e quart-temps (Gregoire Scheppers), les hommes d'Agustin Corradini ont retrouvé le chemin des filets dans la dernière période, accentuant le score via Nicolas Poncelet et Tom Degroote.