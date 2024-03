Seul Marlon Colpaert améliore son résultat de samedi à Piediluco

Le duo composé d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, 2e samedi matin, s'est à nouveau qualifié pour la finale A à la suite des séries de samedi après-midi, mais ont dû se contenter d'une 6e place dimanche. Les anciens champions du monde espoirs ont terminé à 14 secondes des Serbes Nikolaj Pimenov et Martin Mackovic (5e des JO de Tokyo en 2 sans barreur), vainqueurs devant les lauréats italiens de la veille, Luca Rambaldi et Matteo Sartori.

Le Liégeois Gaston Mercier et la Gantoise Mazarine Guilbert, tous deux en skiff open, ont égalé leur place de samedi, avec une victoire en finale B chez les messieurs pour Mercier, et une 5e place en finale A chez les dames pour Guilbert. Le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, 4e de la finale A samedi, a déclaré forfait pour dimanche.