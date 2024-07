Shane Lowry en tête après le 2e tour, McIlroy et Woods manquent le cut

L'Irlandais Shane Lowry a pris la tête du British Open, dernier Majeur de la saison de golf, vendredi sur le parcours du Royal Troon, à l'issue d'un 2e tour fatal au Nord-Irlandais Rory McIlroy et à l'Américain Tiger Woods, qui n'ont pu passer le cut.

Lowry, deuxième la veille derrière l'Anglais Daniel Brown, devance de deux coups ce dernier et un autre Anglais, Justin Rose. Lowry a rapporté vendredi une carte de 69, contre 66 la veille, soit un total de -7 sous le par (71).

Brown, auteur de la meilleure carte lors du premier tour (65) en a rapporté une de 72 cette fois et rétrograde à la deuxième place aux côtés de Rose, qui fait partie des six joueurs à avoir réussi le meilleur parcours du jour: 68. L'Américain Scottie Scheffler, N.1 mondial, est lui 4e, à six coups de Lowry.