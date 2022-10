Sijn et Hanne Desmet décrochent les seules victoires "étrangères" au Dutch Open

(Belga) Stijn Desmet a remporté le 1.000 mètres au Dutch Open de shorttrack, dimanche, à Heerenveen. Desmet s'est imposé en 1:26.482, reléguant le deuxième, le Français Quentin Fercoq, à 8 dixièmes, un écart important en shorttrack. Itzhak de Laat, troisième, est le premier des quatre Néerlandais présents en finale.

Pour arriver en finale, Desmet avait remporté toutes ses courses (séries, quarts et demi-finales). Sept pays participaient à cette première édition du Dutch Open, mais la forte sélection néerlandaise a dominé les débats. Stijn et sa sœur Hanne Desmet ont ainsi signé les seules victoires "étrangères". Samedi, Hanne s'était montrée la plus rapide sur 1.500 mètres. Dimanche, Hanne Desmet a passé sans encombre les quarts de finale, mais une heure plus tard, elle n'a pas pris le départ des demi-finales. "J'avais mal au dos", a expliqué la médaillée de bronze aux Jeux de Pékin. "Le docteur estimait que je ne devais pas aggraver la situation." Hanne Desmet a également déclaré forfait pour le relais mixte sur 2.000 mètres. Avec sa remplaçante Alexandra Danneel, Adriaan Dewagtere, Tineke den Dulk et Stijn Desmet, la Belgique a terminé deuxième derrière le quatuor néerlandais, qui évoluait sans Xandra Velzeboer et Jens van 't Wout. La première manche de la Coupe du monde de shorttrack se tiendra dans trois semaines à Montréal. (Belga)