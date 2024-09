Simon Andreassen et Mona Mitterwallner titrés sur la longue distance

Andreassen, 26 ans, a décroché son premier titre mondial chez les élites après avoir été champion du monde juniors de cyclocross en 2014. Le Danois s'est imposé, après 104 km de course, avec 10 secondes d'avance sur l'Américain Christopher Blevins et 12 sur l'Espagnol David Valero. Wout Alleman et Frans Claes, spécialistes des longues distances, ont terminé respectivement en 32e et 36e position.

Chez les dames, Mitterwallner s'est offert un troisième titre mondial sur la longue distance. La Suissesse Sina Frei a fini deuxième à 26 secondes, la Sud-Africaine Candice Lill troisième à 1:09. Les podiums des deux courses élites ont été dominés par des spécialistes du cross-country, la distance olympique et plus courte du mountainbike.