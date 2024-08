Simone Biles manque la médaille d'or au sol, victoire pour Rebeca Andrade

Andrade remporte son deuxième titre olympique après celui conquis au saut à Tokyo il y a trois ans. Elle avait aussi pris la médaille d'argent sur le concours général individuel. À Paris, la Brésilienne avait déjà remporté des médailles d'argent sur le concours général individuel et le saut, deux fois derrière Biles, et le bronze sur le concours général par équipes derrière les États-Unis et l'Italie.

Biles a remporté l'or sur le concours général par équipes et individuel et au saut dans ces Jeux. Elle porte désormais son total à sept médailles d'or après celles conquises au concours général par équipes et individuel, au sol et au saut à Rio de Janeiro en 2016 où elle s'était aussi parée de bronze à la poutre.

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où elle avait été victime de problèmes de santé mentale, la détentrice de 23 médailles d'or en championnat du monde avait décroché l'argent sur le concours général par équipes et le bronze à la poutre.