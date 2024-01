Six médailles pour la Belgique, mais un petit goût de trop peu pour Hanne et Stijn Desmet

La Belgique revient de Gdansk avec six médailles (une en or, une en argent et quatre en bronze), soit une de plus que lors des précédents championnats d'Europe de shorttrack l'an dernier (deux en or et trois en argent).

Il n'empêche que les deux patineurs de piste courte restaient sur une petite déception à l'issue de leur séjour en Pologne. "J'ai pu être performant et j'ai été constant, mais malheureusement, je n'ai pas reproduit mon meilleur patinage dans les finales. J'avais mes chances, mais une petite erreur me prive à chaque fois de l'or, sinon tout était vraiment possible", a commenté Stijn Desmet dans un point presse en ligne dimanche.

Stijn Desmet, 25 ans, en a décroché quatre en Pologne, dont deux avec les relais (le bronze en mixte et l'argent en messieurs) et deux en bronze sur 1.500m et 500m, Hanne Desmet a été couronnée sur 1.500m et a conquis une médaille de bronze sur 500m.

"Cela dit, autant de médailles et de finale, c'est bien. J'aurais voulu mieux, même si j'étais là à chaque fois pour un podium. Je suis fier des médailles en équipe. Cela montre les progrès réalisés en peu de temps. Le relais messieurs surtout, c'était une finale d'un très haut niveau. On est resté calme, très professionnels, sans faire de faute. Même si je suis un peu déçu parce qu'on manque le titre de très peu, mais on peut être fier de notre prestation."

A ses deux médailles individuelles, Hanne Desmet, 27 ans, pouvait ajouter le bronze dans le relais mixte. "J'ai pu aller en finale sur les trois distances et produire un patinage convaincant. Le 500m est moins une distance pour moi et il y a cette chute sur 1.500m avec un peu de malchance. Mais la Belgique est dans chaque finale et on rentre avec six médailles, cela montre les progrès réalisés."

Hanne Desmet regrettait la qualité de la glace de la Hala Oliva de Gdansk. "Il faisait trop doux et il y avait des trous. Si par malchance dans le timing, ton patin s'y accroche, c'est la chute. Beaucoup sont tombés. Cette patinoire ressemblait à un terrain de foot."