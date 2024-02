A six mois des JO "j'allais vers le burn-out", confie Amandine Buchard

"Si je ne m'arrêtais pas, j'allais vers le burn-out": la judoka Amandine Buchard, vice-championne olympique à Tokyo en 2021, a fait l'impasse sur le tournoi de Paris pour éviter de se "détruire entièrement" à six mois des Jeux de Paris, confie-t-elle dans un entretien à l'AFP et Ouest-France.

Après une année 2023 "très intense", avec ses médailles de bronze aux Mondiaux et d'or au Masters et aux championnats d'Europe dans sa catégorie des -52 kg, explique-t-elle, "je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'explose trop près des Jeux".

"Là, j'ai coupé, je suis partie à l'étranger, et quand je suis revenue en janvier je me suis rendu compte que c'était encore trop tôt pour que je remette un kimono, je n'en avais aucune envie, c'était presque me forcer", explique-t-elle dans un entretien accordé mardi à l'occasion d'un stage international au Dojo de Paris.

Du fait de son palmarès, Buchard est un grand espoir de médaille cet été: "J'habitue les gens à être une valeur sûre, les gens s'attendent toujours à ce que j'aie une médaille. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de pression par rapport aux JO-2024, ça a été un ensemble, il y avait un trop-plein. J'étais en train de plonger dans le burn-out."