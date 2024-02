Six nations: Ange Capuozzo a "passé le cap de l'émotion" contre la France

Le feu follet italien Ange Capuozzo affirme à l'AFP avoir "passé le cap de l'émotion" contre le XV de France, qu'il affrontera dimanche dans le Tournoi des six nations, et reconnaît "un décalage" entre sa popularité et ses difficultés à s'imposer à Toulouse.

REPONSE: "Même si elle nous a pris énormément d'énergie, autant physique que psychologique, ça reste un moment extraordinaire dans la carrière d'un joueur et je n'en garde que des bons souvenirs. C'est un moment qui nous fait grandir dans l'approche de notre sport, de notre préparation, de notre motivation. On a eu des chocs d'adrénaline tellement hauts qu'il y a eu un retour à la réalité derrière. Il fallait digérer cette grosse compétition, mais on a tous été remis plus ou moins vite dans le bain, avec des échéances très importantes et stimulantes en Top 14 et en Champions Cup. Il y a quand même pire comme retour à la réalité".

Q: Sentez-vous un décalage entre votre exposition médiatique et le fait de ne pas être encore complètement installé en club?

R: "Je sors effectivement d'une année 2023 assez éprouvante individuellement. Il y a déjà eu ce premier Six nations, où j'étais forcément attendu après mon titre de révélation mondiale de l'année fin 2022. Il y a aussi eu la découverte du Top 14. Après quelques années en Pro D2, ça fait un grand saut. Et cette blessure à l'omoplate qui m'a privé de la fin de la saison. La Coupe du monde a un gros pouvoir d'attraction, avec énormément de sollicitations de médias, mais aussi d'attentes individuelles. En tant que joueur, on se fixe énormément d'objectifs. On se met beaucoup de pression, ce qui nous éprouve forcément. Oui, il y a un décalage. Maintenant, c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est mon moteur pour continuer à évoluer. Ce n'est pas si évident de s'imposer au Stade toulousain. C'est aussi ce que je suis venu y chercher quand j'ai signé il y a deux ans. Est-ce que je me contente de cette situation? Bien entendu que non".