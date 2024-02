Six nations: Crowley, "l'éponge" de Sexton dans le grand bain irlandais

A 24 ans, l'ouvreur Jack Crowley sort enfin de l'ombre du géant Johnny Sexton avec un baptême du feu explosif en ouverture du Tournoi des six nations vendredi (21h00) en France, où sa "vision" et sa "confiance" devront compenser un manque évident d'expérience.

Face au totem Sexton, 118 capes et un record de 1.108 points marqués avec l'Irlande, le jeune Crowley ne pèse pas lourd avec ses 351 minutes de rugby de sélection sous les crampons.

Des joueurs comme Sexton, "il n'y en a qu'un par génération", n'élude pas Farrell, mais "je sais que Jack a été comme une éponge auprès de lui ces dernières années. Son héritage sera donc perpétué, je n'en doute pas".

"J'ai essayé d'apprendre autant que possible de Johnny au cours des deux dernières années. Et absorber autant que je pouvais", a résumé l'intéressé, repoussant toutefois l'idée d'un copier-coller avec son illustre aîné. "J'ai besoin de grandir et de me comprendre moi-même, mon jeu et comment je peux avoir de l'influence".