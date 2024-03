Six nations: des Gallois remaniés, sans George North, contre la France

Le pays de Galles recevra la France dimanche (16h00) pour l'avant-dernière journée du Tournoi des six nations avec une équipe légèrement modifiée dans laquelle l'expérimenté George North ne trouve pas place, selon le groupe annoncé mercredi.

Le sélectionneur néo-zélandais Warren Gatland tente une nouvelle association au centre avec Joe Roberts et Owen Watkin, en lieu et place de George North et Nick Tompkins, 155 sélections à eux deux.