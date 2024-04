Six nations féminin: entre la France et l'Angleterre, c'est "je t'aime, moi non plus"

Partager:

A quelques jours du "Crunch", qui déterminera une nouvelle fois l'équipe victorieuse du Tournoi des six nations féminin, trois anciennes internationales, Safi N'Diaye, Marjorie Mayans et Lénaïg Corson, décryptent pour l'AFP les ressorts de la rivalité entre la France et l'Angleterre. . Les Anglaises, "nos meilleures ennemies"

"Il y a deux ans, quand j'avais joué pour les Barbarians britanniques avec Katy McLean, une N.10 anglaise de légende, je lui avais avoué +I hate you but I love you+", confie en souriant Corson, ancienne deuxième ligne (35 ans, 35 sél. entre 2012 et 2021). "L'amour, la haine, c'est complètement ça entre nous! Ce sont nos meilleures ennemies", ajoute-t-elle, évoquant "le folklore" autour de ce match que "tout le monde attend avec impatience" en raison d'une "haine historique". "Il y a énormément de respect envers cette équipe et elles aussi nous respectent", renchérit N'Diaye, autre ancienne deuxième ligne (35 ans, 91 sél. entre 2012 et 2022).

Même si, niveau palmarès, les "Red Roses" sont bien au dessus: doubles championnes du monde, douze victoires dans le Tournoi... Quand la France n'a pas été plus loin que la médaille de bronze au Mondial et n'a remporté "que" trois fois le Six nations dans sa version actuelle. . Puissance et "French Flair" Les Anglaises "sont très rudes, toutes très costaud, il suffit de regarder le poids du pack", souligne Mayans, ancienne troisième ligne (33 ans, 53 sél. entre 2011 et 2022). "Celles contre qui je jouais me mettaient facilement 10 ou 15 kg. En plus, elles courent hyper vite!".