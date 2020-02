Six nations: l'Irlandais Murray sous pression face au pays de Galles

Compère de charnière de Johnny Sexton à 58 reprises, le demi-de-mêlée irlandais Conor Murray (30 ans), contesté, est attendu au tournant contre le pays de Galles, samedi, pour la deuxième journée du Tournoi des six nations.

Appartenir au tandem le plus capé d'Irlande depuis le quart du Mondial contre la Nouvelle-Zélande, effaçant des tablettes Peter Stringer/Ronan O'Gara, et avoir été un acteur majeur du grand chelem 2018 ou du succès historique à Chicago contre la Nouvelle-Zélande en 2016 (40-29), ne suffit pas.

De plus en plus de voix réclament qu'une chance soit donnée à John Cooney, le N.9 de l'Ulster.

Il ne s'agit pas de jeunisme - Conney n'a qu'un an de moins que Murray - mais la baisse de performance du XV au trèfle correspond à son retour d'une blessure au cou, avec des prestation plus ternes de la part de Murray.

"Je ne suis pas du genre à hurler avec la meute, mais Conor Murray ne respire pas vraiment la confiance actuellement et cela s'est vu dans la prestation irlandaise contre l’Écosse", a concédé l'ancien trois-quart centre Gordon Darcy (39 ans, 82 sélections) au Irish Times.

Darcy reproche essentiellement un manque de mobilité au demi-de-mêlée, qui convient bien au style de son équipe du Munster mais pas à celui dont l'Irlande devrait s'inspirer, selon lui, celui pratiqué par le Leinster ou l'Ulster de Cooney.

Malgré une victoire compliquée (19-12), Murray a pourtant été plutôt solide pendant une heure et bien suppléé par Cooney pour les 20 dernières minutes.

Pour dissiper toute tension, le coach Andy Farrell a envoyé les deux hommes ensemble devant la presse pour relativiser la concurrence.

"C'est vous qui rendez cela bizarre" entre nous, a estimé Murray. "On est juste nous-mêmes. Pas la peine d'essayer de créer de l'animosité (...) Cela fait un moment que nous avons (cette concurrence)".

"On se met la pression l'un sur l'autre pour s'améliorer individuellement", a renchéri Cooney.

Murray a toutefois reçu un soutien de poids en la personne du capitaine Sexton (34 ans).

"Le plus gros problème de Conor, c'est qu'il a déchiré les All Blacks et que depuis, il est ciblé. Il a très bien joué contre les Ospreys la semaine dernière, et je suis sûr qu'il jouera bien samedi", a-t-il asséné.

La visite du tenant du titre et du grand chelem gallois, demi-finaliste du dernier Mondial, sera un test plus relevé que celle des Écossais.

Hormis une défaite contre l'Angleterre l'an dernier et un nul 16-16 contre les Gallois en 2016, l'Irlande a été intraitable dans le Tournoi ses 5 dernières années à Landsdowne Road.

Les Gallois se présenteront avec presque la même équipe que celle qui a étrillé les Italiens 42-0 en ouverture.

La seule exception est la titularisation de Nick Tompkins au centre, de son propre aveu une "jolie distraction" pour l'aider à oublier les déboires de son club, les Saracens, qui seront relégués au terme de la saison à la suite d'une sanction pour dépassements répétés du plafond salarial.